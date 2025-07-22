Завдали збитків державі на понад 5 млрд грн: завершено справу про незаконний видобуток вугілля на шахті Донбасу

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
08:08 • 14258 перегляди
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
07:27 • 35298 перегляди
На оборону потрібно $120 млрд наступного року, половину планують отримати за підтримки союзників - Шмигаль
06:19 • 60972 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів
Ексклюзив
06:15 • 33643 перегляди
Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт
05:56 • 42171 перегляди
Мораторій на перевірки бізнесу: що передбачає затверджене Зеленським рішення РНБО
Ексклюзив
05:30 • 28991 перегляди
Слід дати належну оцінку процесу добору співробітників НАБУ – юрист
21 липня, 17:47 • 41946 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 140950 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 14:45 • 64816 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 94330 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.2м/с
44%
743мм
Популярнi новини
Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції22 липня, 01:01 • 44908 перегляди
Українські військові показали ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Харківщині22 липня, 01:23 • 39310 перегляди
Атака на Одесу: мер міста розповів про наслідки ворожих дронових ударів22 липня, 01:47 • 37714 перегляди
Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів зі США, але є умова22 липня, 02:11 • 41772 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу06:46 • 38129 перегляди
Публікації
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації10:46 • 2008 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних07:18 • 36372 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу06:46 • 39017 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 06:19 • 60923 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 106858 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Ігор Коломойський
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 138379 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 232240 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 247143 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 242969 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 242328 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Truth Social
Airbus A320 серії
Dragon 2

Завдали збитків державі на понад 5 млрд грн: завершено справу про незаконний видобуток вугілля на шахті Донбасу

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

ДБР завершило розслідування справи про незаконний видобуток вугілля на шахті Донецької області. Злочинна організація завдала державі понад 5 мільярдів гривень збитків, реалізуючи вугілля населенню та бюджетним організаціям.

Завдали збитків державі на понад 5 млрд грн: завершено справу про незаконний видобуток вугілля на шахті Донбасу

Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі про незаконний видобуток вугілля на одній із шахт Донецької області. За даними слідства, злочинне угруповання спричинило державі збитки на суму понад 5 мільярдів гривень, збуваючи вугілля населенню та державним установам. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Учасники злочинної організації у вересні 2021 року, шляхом погроз і в результаті підробки офіційних документів, захопили територію однієї із шахт Донецької області для незаконного видобутку кам’яного вугілля. Спеціальних дозвільних документів вони не мали. Збували вугілля через низку підприємств для населення та бюджетних організацій. Одним із активних учасників злочинної організації виявився голова місцевої селищної ради. Наразі він перебуває у розшуку.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ДБР завершило досудове розслідування. Слідством встановлено, що протягом 2021-2024 років злочинна організація займалась незаконним видобутком та реалізацією камʼяного вугілля на території тимчасово окупованого Донецька, завдавши державі понад 5 мільярдів гривень збитків

- йдеться у повідомлені.

Дев’ять учасників злочинної організації підозрюються у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній, протидії законній господарській діяльності, підробленні та використанні підроблених документів, незаконному видобуванні корисних копалин та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу підрозділів цього органу.

Вимагав 300 тис доларів: САП завершила розслідування щодо ексначальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ22.07.25, 11:49 • 2006 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЕкономікаКримінал та НП
Донецька область
Генеральний прокурор (Україна)
Донецьк
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9