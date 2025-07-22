Завдали збитків державі на понад 5 млрд грн: завершено справу про незаконний видобуток вугілля на шахті Донбасу

Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі про незаконний видобуток вугілля на одній із шахт Донецької області. За даними слідства, злочинне угруповання спричинило державі збитки на суму понад 5 мільярдів гривень, збуваючи вугілля населенню та державним установам. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

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Учасники злочинної організації у вересні 2021 року, шляхом погроз і в результаті підробки офіційних документів, захопили територію однієї із шахт Донецької області для незаконного видобутку кам’яного вугілля. Спеціальних дозвільних документів вони не мали. Збували вугілля через низку підприємств для населення та бюджетних організацій. Одним із активних учасників злочинної організації виявився голова місцевої селищної ради. Наразі він перебуває у розшуку.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ДБР завершило досудове розслідування. Слідством встановлено, що протягом 2021-2024 років злочинна організація займалась незаконним видобутком та реалізацією камʼяного вугілля на території тимчасово окупованого Донецька, завдавши державі понад 5 мільярдів гривень збитків - йдеться у повідомлені.

Дев’ять учасників злочинної організації підозрюються у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній, протидії законній господарській діяльності, підробленні та використанні підроблених документів, незаконному видобуванні корисних копалин та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу підрозділів цього органу.

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