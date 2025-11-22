"Нам нужно время": Глава МИД Германии призывает тщательно проработать "мирный план" США

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал внимательно проработать "план Трампа" по Украине, подчеркнув необходимость четких гарантий длительного мира и суверенного решения Киева. В то же время он обратил внимание на риски агрессии со стороны России и необходимость обсуждения отдельных положений плана с европейской точки зрения. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что соглашение о мире в Украине имеет смысл только при наличии гарантий его длительного действия.

По его словам, гарантии безопасности, которые сейчас предусмотрены в "плане Трампа", пока изложены лишь в общих чертах, поэтому их детальная проработка имеет большое значение.

Нам нужно время, чтобы определить, что может стать надежной основой для прочного мира. И я сомневаюсь, что это будет возможно в ближайшее время - сказал министр.

Вадефуль подчеркнул, что Россия сейчас активно наращивает вооружения, поэтому существует риск, что после заключения мирного соглашения она снова начнет агрессивные действия.

Кроме того, европейцам лишь "недавно" стали известны детали представленного США плана. В документе содержатся пункты, "которые с нашей, европейской точки зрения, следует оценивать иначе", и они требуют обсуждения, отметил глава МИД ФРГ. При этом Вадефуль считает, что окончательное решение будет за Киевом и должно быть "суверенным".

Напомним

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили американское предложение по мирному урегулированию в Украине. Лидеры подчеркнули важность поддержки переговорных процессов и стремление достичь справедливого мира.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке американского "мирного плана" по Украине, считая, что Россия выйдет из него победителем. Он отметил, что нынешний вариант менее выгоден для Украины, чем в 2022 году, но может быстро прекратить боевые действия.

Вице-президент США Вэнс поддерживает «мирный план» и призывает жить «в реальном мире»