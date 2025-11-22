"Нам нужно время": Глава МИД Германии призывает тщательно проработать "мирный план" США

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21 ноября, 21:58 • 12262 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 24503 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 25695 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 28141 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 25829 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 30724 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 18159 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 18105 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 17173 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 39346 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
94%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Почти 10 миллионов украинцев стали беженцами - ООН21 ноября, 21:30 • 9860 просмотра
Центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль россиян: враг закрепляется и обустраивает позиции21 ноября, 21:42 • 11003 просмотра
СБУ задержала агента ГРУ РФ, который помогал оккупантам штурмовать КупянскPhoto21 ноября, 22:23 • 9378 просмотра
Платили, чтобы убивать: Италия расследует дело "снайперов-туристов", которые охотились на людей в Сараево01:45 • 3278 просмотра
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людейPhoto04:03 • 7660 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 24463 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 23600 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 30713 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 39340 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 37763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 24464 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 34490 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 48763 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 50585 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 64024 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Х-101

"Нам нужно время": Глава МИД Германии призывает тщательно проработать "мирный план" США

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что мирное соглашение для Украины нуждается в гарантиях длительного действия, а детали "плана Трампа" еще не проработаны. Министр подчеркнул, что Россия наращивает вооружение, и европейские страны имеют замечания к некоторым пунктам плана.

"Нам нужно время": Глава МИД Германии призывает тщательно проработать "мирный план" США

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал внимательно проработать "план Трампа" по Украине, подчеркнув необходимость четких гарантий длительного мира и суверенного решения Киева. В то же время он обратил внимание на риски агрессии со стороны России и необходимость обсуждения отдельных положений плана с европейской точки зрения. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что соглашение о мире в Украине имеет смысл только при наличии гарантий его длительного действия.

По его словам, гарантии безопасности, которые сейчас предусмотрены в "плане Трампа", пока изложены лишь в общих чертах, поэтому их детальная проработка имеет большое значение.

Нам нужно время, чтобы определить, что может стать надежной основой для прочного мира. И я сомневаюсь, что это будет возможно в ближайшее время

- сказал министр.

Вадефуль подчеркнул, что Россия сейчас активно наращивает вооружения, поэтому существует риск, что после заключения мирного соглашения она снова начнет агрессивные действия.

Кроме того, европейцам лишь "недавно" стали известны детали представленного США плана. В документе содержатся пункты, "которые с нашей, европейской точки зрения, следует оценивать иначе", и они требуют обсуждения, отметил глава МИД ФРГ. При этом Вадефуль считает, что окончательное решение будет за Киевом и должно быть "суверенным".

Напомним

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество. 

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили американское предложение по мирному урегулированию в Украине. Лидеры подчеркнули важность поддержки переговорных процессов и стремление достичь справедливого мира.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке американского "мирного плана" по Украине, считая, что Россия выйдет из него победителем. Он отметил, что нынешний вариант менее выгоден для Украины, чем в 2022 году, но может быстро прекратить боевые действия.

Вице-президент США Вэнс поддерживает «мирный план» и призывает жить «в реальном мире»22.11.25, 06:03 • 1292 просмотра

Вита Зеленецкая

Политика
Выборы в США
Война в Украине
Дональд Трамп
Германия
Соединённые Штаты
Украина