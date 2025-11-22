"Нам потрібен час": Глава МЗС Німеччини закликає ретельно опрацювати "мирний план" США

Міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль закликав уважно опрацьовувати "план Трампа" щодо України, підкресливши необхідність чітких гарантій тривалого миру та суверенного рішення Києва. Водночас він звернув увагу на ризики агресії з боку росії і потребу обговорення окремих положень плану з європейської точки зору. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Глава МЗС ФРН Йоханн Вадефуль заявив, що угода про мир в Україні має сенс лише за умови наявності гарантій її тривалого дії.

За його словами, гарантії безпеки, які нині передбачені в "плані Трампа", поки викладені лише в загальних рисах, тому їхнє детальне опрацювання має велике значення.

Нам потрібен час, щоб визначити, що може стати надійною основою для міцного миру. І я сумніваюся, що це буде можливим найближчим часом - сказав міністр.

Вадефуль підкреслив, що росія зараз активно нарощує озброєння, тож існує ризик, що після укладення мирної угоди вона знову розпочне агресивні дії.

Крім того, європейцям лише "нещодавно" стали відомі деталі представленого США плану. У документі містяться пункти, "які з нашої, європейської точки зору, слід оцінювати інакше", і вони потребують обговорення, зазначив глава МЗС ФРН. При цьому Вадефуль вважає, що остаточне рішення буде за Києвом і має бути "суверенним".

Нагадаємо

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили американську пропозицію щодо мирного врегулювання в Україні. Лідери наголосили на важливості підтримки переговорних процесів та прагненні досягти справедливого миру.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку американського "мирного плану" щодо України, вважаючи, що росія вийде з нього переможцем. Він зазначив, що нинішній варіант менш вигідний для України, ніж у 2022 році, але може швидко припинити бойові дії.

Віцепрезидент США Венс підтримує "мирний план" і закликає жити "в реальному світі"