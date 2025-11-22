"Нам потрібен час": Глава МЗС Німеччини закликає ретельно опрацювати "мирний план" США

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21 листопада, 21:58 • 12504 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 24938 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 25956 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 28393 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 26024 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 30939 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 18227 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 18128 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 17187 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 39494 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
97%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Майже 10 мільйонів українців стали біженцями - ООН21 листопада, 21:30 • 10098 перегляди
Центральна частина Покровська поступово переходить під контроль росіян: ворог закріплюється та облаштовує позиції 21 листопада, 21:42 • 11209 перегляди
СБУ затримала агента гру рф, який допомагав окупантам штурмувати Куп'янськPhoto21 листопада, 22:23 • 9746 перегляди
Платили, щоби вбивати: Італія розслідує справу "снайперів-туристів", які полювали на людей у Сараєво01:45 • 3628 перегляди
Африка тріщить по швах: величезні розколини поглинають цілі міста, під загрозою мільйони людейPhoto04:03 • 8150 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 24731 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 23782 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 30941 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 39498 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 37905 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 24731 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 34576 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 48843 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 50665 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 64098 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Х-101

"Нам потрібен час": Глава МЗС Німеччини закликає ретельно опрацювати "мирний план" США

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Глава МЗС Німеччини Йоханн Вадефуль заявив, що мирна угода для України потребує гарантій тривалої дії, а деталі "плану Трампа" ще не опрацьовані. Міністр підкреслив, що росія нарощує озброєння, і європейські країни мають зауваження до деяких пунктів плану.

"Нам потрібен час": Глава МЗС Німеччини закликає ретельно опрацювати "мирний план" США

Міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль закликав уважно опрацьовувати "план Трампа" щодо України, підкресливши необхідність чітких гарантій тривалого миру та суверенного рішення Києва. Водночас він звернув увагу на ризики агресії з боку росії і потребу обговорення окремих положень плану з європейської точки зору. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Глава МЗС ФРН Йоханн Вадефуль заявив, що угода про мир в Україні має сенс лише за умови наявності гарантій її тривалого дії.

За його словами, гарантії безпеки, які нині передбачені в "плані Трампа", поки викладені лише в загальних рисах, тому їхнє детальне опрацювання має велике значення.

Нам потрібен час, щоб визначити, що може стати надійною основою для міцного миру. І я сумніваюся, що це буде можливим найближчим часом

- сказав міністр.

Вадефуль підкреслив, що росія зараз активно нарощує озброєння, тож існує ризик, що після укладення мирної угоди вона знову розпочне агресивні дії.

Крім того, європейцям лише "нещодавно" стали відомі деталі представленого США плану. У документі містяться пункти, "які з нашої, європейської точки зору, слід оцінювати інакше", і вони потребують обговорення, зазначив глава МЗС ФРН. При цьому Вадефуль вважає, що остаточне рішення буде за Києвом і має бути "суверенним".

Нагадаємо

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту. 

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили американську пропозицію щодо мирного врегулювання в Україні. Лідери наголосили на важливості підтримки переговорних процесів та прагненні досягти справедливого миру.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку американського "мирного плану" щодо України, вважаючи, що росія вийде з нього переможцем. Він зазначив, що нинішній варіант менш вигідний для України, ніж у 2022 році, але може швидко припинити бойові дії.

Віцепрезидент США Венс підтримує "мирний план" і закликає жити "в реальному світі"22.11.25, 06:03 • 1452 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Вибори в США
Війна в Україні
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна