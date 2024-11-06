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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

Киев  •  УНН

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Елена Дума отреагировала на критику TI Ukraine относительно задержек в выборе управляющих для арестованных активов. Руководитель АРМА заявила, что эксперты недостаточно изучают ситуацию и предложила им обращаться непосредственно в агентство.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума попыталась оправдаться за задержки в выборе управляющих для арестованных активов и попросила антикоррупционных экспертов Transparency International Ukraine не критиковать ее работу и АРМА, пишет УНН.

Детали

Елена Дума в своем тг-канале пожаловалась на критику от экспертов ТI Ukraine относительно того, что АРМА долго выбирает управляющих для активов. Однако, вместо объяснений относительно задержек она указала, что экспертам якобы не хватает понимания ситуации, и предложила им обращаться непосредственно к АРМА для получения объяснений. По ее мнению, международные эксперты "недостаточно детально изучают кейсы", и это приводит к критике агентства.

О конкретных кейсах. Рекомендую экспертам ТІ Ukraine более детально изучать и обращаться к АРМА по основаниям, а не просто критиковать. Когда эксперты TI Ukraine подробно разберутся с приведенными кейсами, станет понятно, что Агентство столкнулось с отменой арестов, необходимостью дополнительных мер, обращений и контролирующих проверок и т.д

- написала она.

Кроме того, глава АРМА пожаловалась, что агентство в течение года не получило никакой международной технической помощи для поддержки своей деятельности.

Однако, оправдания Елены Думы выглядят как очередная попытка переложить ответственность на другие организации и избежать критики за затягивание процессов и низкую эффективность управления активами. Этот вопрос становится еще более актуальным на фоне значительных ресурсов, которые государство выделяет на поддержку деятельности АРМА, и общественных ожиданий относительно эффективного управления арестованными активами.

Напомним

Transparency International Ukraine недавно в своем отчете раскритиковало АРМА за неполный и с многочисленными недостатками реестр арестованного имущества. Антикоррупционные эксперты рекомендовали агентству поработать над его наполнением.

К тому же, ТІ Ukraine регулярно критикует АРМА за низкую эффективность в отборе управляющих для активов.

В целом же АРМА довольно часто критикуют за то, что под руководством Елены Думы агентство начинает действовать только после давления общественности и огласки в медиа. Одной из главных причин для таких действий, по мнению экспертов, являются возможные коррупционные мотивы. В частности, эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта заявил, что Агентство по розыску и менеджменту активов - это инструмент "коррупции и хищения".

Кроме того, возникают сомнения относительно политической независимости руководства АРМА. В частности, недавно стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визита якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ "Гулливер".

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще "не знакома" с экс-нардепом.

Однако, забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре "черных" входа и залезть через окно по двум пожарным лестницам, на которых нет журналов посещений и охраны.

В целом же, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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