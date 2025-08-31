Над волгоградской и ростовской областями России перехватывали дроны, еще несколько БПЛА залетели в другие части РФ

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 16432 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 42317 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 68388 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 83951 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 101354 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 250346 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 108784 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84610 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98676 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 316568 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев30 августа, 23:20 • 9238 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 10439 просмотра
Иран ввел ограничения на въезд для россиян31 августа, 00:31 • 6332 просмотра
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto31 августа, 00:56 • 8534 просмотра
Херсонщина получила миллионные генераторы от США для отопления и больниц02:01 • 3658 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International02:29 • 8082 просмотра
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце04:55 • 3532 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 92127 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 221094 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 224195 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 316568 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 265696 просмотра
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Китай
Запорожье
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 105337 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 238141 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 261604 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 258804 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 239013 просмотра
Фейковые новости
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Над волгоградской и ростовской областями России перехватывали дроны, еще несколько БПЛА залетели в другие части РФ

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Минобороны РФ заявило о перехвате 21 беспилотника ночью 31 августа. 19 дронов сбито над Волгоградской и Ростовской областями, по одному – над Белгородской и Брянской.

Над волгоградской и ростовской областями России перехватывали дроны, еще несколько БПЛА залетели в другие части РФ

Над территорией РФ в ночь на воскресенье, 31 августа, по данным минобороны России, были перехвачены десятки дронов. Передает УНН со ссылкой на росСМИ и Deutsche Welle.

Детали

Средства противовоздушной обороны РФ выполняли задачи по перехвату дронов над четырьмя российскими регионами. За прошедшую ночь уничтожен 21 беспилотник, утверждает минобороны РФ. По данным ведомства, результаты работы российского ПВО следующие:

  1. В южном федеральном округе было перехвачено 19 дронов
    • 11 – над территорией Волгоградской области;
      • 8 БПЛА над Ростовской областью.

        2. В центральном федеральном округе:

        • 1 дрон удалось перехватить над Белгородской областью РФ;
          • 1 - в небе над Брянской.

            Напомним

            Успехи армии РФ на фронте - по данным Института изучения войны (ISW), военное руководство России подает недостоверные данные, поскольку кремль пытается убедить страны Запада в неизбежной победе над Украиной

            Украинские защитники отбили массированную атаку дронов: уничтожено более 120 дронов ВС РФ31.08.25, 09:18 • 1488 просмотров

            Игорь Тележников

            Новости Мира
            Фейковые новости
            Брянская область
            Институт изучения войны
            Немецкая волна
            Украина