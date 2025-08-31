Над волгоградской и ростовской областями России перехватывали дроны, еще несколько БПЛА залетели в другие части РФ
Киев • УНН
Минобороны РФ заявило о перехвате 21 беспилотника ночью 31 августа. 19 дронов сбито над Волгоградской и Ростовской областями, по одному – над Белгородской и Брянской.
Над территорией РФ в ночь на воскресенье, 31 августа, по данным минобороны России, были перехвачены десятки дронов. Передает УНН со ссылкой на росСМИ и Deutsche Welle.
Детали
Средства противовоздушной обороны РФ выполняли задачи по перехвату дронов над четырьмя российскими регионами. За прошедшую ночь уничтожен 21 беспилотник, утверждает минобороны РФ. По данным ведомства, результаты работы российского ПВО следующие:
- В южном федеральном округе было перехвачено 19 дронов
- 11 – над территорией Волгоградской области;
- 8 БПЛА над Ростовской областью.
2. В центральном федеральном округе:
- 1 дрон удалось перехватить над Белгородской областью РФ;
- 1 - в небе над Брянской.
Напомним
Успехи армии РФ на фронте - по данным Института изучения войны (ISW), военное руководство России подает недостоверные данные, поскольку кремль пытается убедить страны Запада в неизбежной победе над Украиной
