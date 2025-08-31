Над волгоградською та ростовською областю росії перехоплювали дрони, ще декілька БпЛА завітали у інші частини рф
Київ • УНН
Міноборони РФ заявило про перехоплення 21 безпілотника вночі 31 серпня. 19 дронів збито над Волгоградською та Ростовською областями, по одному – над Бєлгородською та Брянською.
Над територією рф у ніч на неділю, 31 серпня, за даними міноборони росії, було перехоплено десятки дронів. Передає УНН із посиланням на росЗМІ та Deutsche Welle.
Деталі
Засоби протиповітряної оборони рф виконували задачі по перехопленню дронів над чотирма російськими регіонами. За минулу ніч знищено 21 безпілотник, стверджує міноборони рф. За даними відомства, результати роботи російського ппо наступні:
- У південному федеральному окрузі було перехоплено 19 дронів
- 11 – над територією волгоградської області;
- 8 БпЛА над ростовською областю.
2. У центральному федеральному окрузі:
- 1 дрон вдалося перехопити над білгородською областю рф;
- 1 - у небі над брянською.
Нагадаємо
Успіхи армії рф на фронті - за даними Інституту вивчення війни (ISW), військове керівництво росії подає недостовірні дані, оскільки кремль намагається переконати країни Заходу в неминучій перемозі над Україною
Українські захисники відбили масовану атаку дронів: знищено понад 120 дронів зс рф31.08.25, 09:18 • 1348 переглядiв