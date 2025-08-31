$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Над волгоградською та ростовською областю росії перехоплювали дрони, ще декілька БпЛА завітали у інші частини рф

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Міноборони РФ заявило про перехоплення 21 безпілотника вночі 31 серпня. 19 дронів збито над Волгоградською та Ростовською областями, по одному – над Бєлгородською та Брянською.

Над волгоградською та ростовською областю росії перехоплювали дрони, ще декілька БпЛА завітали у інші частини рф

Над територією рф у ніч на неділю, 31 серпня, за даними міноборони росії, було перехоплено десятки дронів. Передає УНН із посиланням на росЗМІ та Deutsche Welle.

Деталі

Засоби протиповітряної оборони рф виконували задачі по перехопленню дронів над чотирма російськими регіонами. За минулу ніч знищено 21 безпілотник, стверджує міноборони рф. За даними відомства, результати роботи російського ппо наступні:

  1. У південному федеральному окрузі було перехоплено 19 дронів
    • 11 – над територією волгоградської області;
      • 8 БпЛА над ростовською областю.

        2. У центральному федеральному окрузі:

        • 1 дрон вдалося перехопити над білгородською областю рф;
          • 1 - у небі над брянською.

            Нагадаємо

            Успіхи армії рф на фронті - за даними Інституту вивчення війни (ISW), військове керівництво росії подає недостовірні дані, оскільки кремль намагається переконати країни Заходу в неминучій перемозі над Україною

            Ігор Тележніков

            Новини Світу
            Фейкові новини
            Брянська область
            Інститут вивчення війни
            Deutsche Welle
            Україна