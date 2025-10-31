Над Украиной за ночь обезвредили 107 из 145 российских дронов и баллистический "Искандер"
Киев • УНН
Ночью 31 октября россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 145 беспилотниками разных типов. Украинская ПВО сбила или подавила 107 вражеских БПЛА и ракету.
россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету и 145 беспилотников, ракета и 107 дронов были сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 31 октября (с 19:00 30 октября) враг атаковал 1 баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл., 145-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 1 баллистическую ракету и 107 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 36 ударных БпЛА на 20 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
