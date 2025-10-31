Над Україною за ніч знешкодили 107 зі 145 російських дронів і балістичний "Іскандер"
Київ • УНН
Вночі 31 жовтня росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 145 безпілотниками різних типів. Українська ППО збила або придушила 107 ворожих БпЛА та ракету.
росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 145 безпілотників, ракету та 107 дронів було збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 31 жовтня (з 19:00 30 жовтня) ворог атакував 1 балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської обл., 145-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
ДСНС показала наслідки російських ударів по Сумах: 11 поранених, серед них діти31.10.25, 07:27 • 2056 переглядiв