Над Україною за ніч знешкодили 107 зі 145 російських дронів і балістичний "Іскандер"

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 145 безпілотників, ракету та 107 дронів було збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 31 жовтня (з 19:00 30 жовтня) ворог атакував 1 балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської обл., 145-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях