Над Украиной сбили 57 из 104 вражеских дронов за ночь
Киев • УНН
россия атаковала Украину 104 беспилотниками, из которых 57 были сбиты в 10 областях. В результате атаки повреждена инфраструктура и жилые дома.
россия ночью запустила по Украине 104 беспилотника, 57 сбито в 10 областях, зафиксировано 39 дронов-имитаторов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 января российские войска атаковали 104 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. 39 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
В результате атаки российских БПЛА, как указано, пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. "Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома. Предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки", - говорится в сообщении.
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