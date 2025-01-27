Над Україною збили 57 із 104 ворожих дронів за ніч

росія вночі запустила по Україні 104 безпілотники, 57 збито у 10 областях, зафіксовано 39 дронів-імітаторів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 січня російські війська атакували 104-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. 39 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

Внаслідок атаки російських БпЛА, як вказано, постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. "Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки", - ідеться у повідомленні.

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