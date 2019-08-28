Над разрушенным участком дома в Дрогобыче начали укреплять крышу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Над разрушенным участком жилого дома в Дрогобыче Львовской области начали укреплять крышу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 13 часов 30 минут проводится укрепление крыши над разрушенным участком здания, обследование строительных конструкций и разбор завала на безопасных участках", - указали спасатели.
Как указано, поисково-спасательные работы проводятся непрерывно - посменно, они будут осуществляться до окончательного выявления пропавших.
По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.