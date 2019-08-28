Внаслідок вибуху газу у житловому будинку у Дрогобичі є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У ніч на 28 серпня о 2:46 по вулиці Грушевського, 101, стався вибух, за попередньою інформацією, побутового газу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
Зазначається, що внаслідок інциденту повністю обвалилася стіна з першого по четвертий поверх одного з під’їздів житлового будинку.
Рятувальники інформують, що за попередніми даними зруйновано 13 житлових квартир.
“До проведення пошуково-рятувальних робіт залучено загалом 72 особи та 21 одиниця техніки. Серед них 40 людей особового складу ДСНС та 10 одиниць техніки”, — йдеться у повідомленні.
Наразі інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. У поліції Львівської області повідомили, що шістьох осіб, які постраждали внаслідок обвалу, госпіталізовано, проте рятувальники наводять інші дані.
“Станом на 06 год. 05 хв. під завалами виявлено одну загиблу особу (всього 1 особа загинула, 7 осіб госпіталізовано, з них 3 дитини)”, — йдеться у повідомленні надзвичайників.
Додається, що підрозділами ДСНС врятовано 5 осіб, з них 1 дитина.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
Нагадаємо, у Борисполі стався вибух у багатоквартирному будинку.