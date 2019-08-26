У Борисполі стався вибух у багатоквартирному будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Борисполі Київської області у двоповерховому багатоквартирному будинку стався вибух, попередньо, побутового газу. Внаслідок цього постраждала одна особа Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"26 серпня о 10:31 м. Бориспіль вул. М. Калмикова, 8 у двоповерховому багатоквартирному будинку стався вибух, попередньо побутового газу, внаслідок чого постраждала одна особа. Горіння не спостерігається, руйнування будівельних конструкцій не відбулося", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 26 серпня у Києві невідомі вистрілили в будівлю на вулиці Паньківській із гранатомета. Введено оперативний план для затримання зловмисників.
Подію кваліфікували як теракт.