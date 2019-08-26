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Обстріл будівлі з гранатомета у Києві кваліфікували як теракт

Обстріл будівлі з гранатомета у Києві кваліфікували як теракт

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Обстріл будівлі у центрі Києва з гранатомета, який стався в ніч на 26 серпня, кваліфіковано як терористичний акт. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікацїі поліції Києва.

"Слідчі кваліфікують подію як терористичний акт, кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо визначення підслідності у вказаному кримінальному провадженні", - повідомили в поліції.

Як повідомили УНН джерела в правоохоронних органах, внаслідок обстрілу будівлі з гранатомету було вибито 2 вікна у кабінеті на 4-му поверсі та пошкоджено його внутрішнє оздоблення. А на місці події правоохоронці знайшли тубус від РПГ-18.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 26 серпня у Києві невідомі вистрілили в будівлю на вулиці Паньківській із гранатомета. Введено оперативний план для затримання зловмисників.

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