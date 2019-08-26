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У центрі Києва невідомі вистрілили в будівлю з гранатомета

У центрі Києва невідомі вистрілили в будівлю з гранатомета

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Києві невідомі вистрілили в будівлю із гранатомета, введено оперативний план для затримання зловмисників. Про це інформує УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що о 01:30 до поліції надійшло повідомлення, що біля будинку на вулиці Паньківській пролунав вибух.

"Під час огляду місця події правоохоронці з’ясували, що невідомі вистрілили у будівлю із гранатомета, відстріляний тубус якого виявили через дорогу від будівлі… У результаті пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі та приміщення кабінетів", - йдеться в повідомленні.

На пошуки зловмисників орієнтовано весь особовий склад поліції Києва та введено в дію спеціальний оперативний план.

При відпрацюванні території було вилучено рештки боєприпасу для проведення експертизи та встановлення його походження.

Зараз правоохоронці опрацьовують наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати момент пострілу, шляхи підходу і відходу зловмисників.

"Слідчі кваліфікують подію як терористичний акт, кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт - ред.). Вирішується питання щодо визначення підслідності у вказаному кримінальному провадженні", - додали у відомстві.

Нагадаємо, чоловік у відділенні поштової організації міста Зміїв на Харківщині влаштував стрілянину та погрожував зброєю.

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