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Чоловік влаштував стрілянину у поштовому відділенні

Чоловік влаштував стрілянину у поштовому відділенні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серня. УНН. Чоловік у відділенні поштової організації міста Зміїв на Харківщині влаштував стрілянину та погрожував зброєю. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

Інцидент стався 23 серпня близько 16:00.

На місці поліцейські встановили, що того дня 25-річний зловмисник разом із своїм 26-річним приятелем прибув до приміщення поштової організації по вулиці Залізничній для отримання посилки.

"Чоловіки зайшли на заборонену для відвідувачів зону, на що працівники установи зробили зауваження та попрохали покинути вказану територію. На зауваження персоналу громадянин не відреагував, натомість почав висловлюватися нецензурною лайкою на їх адресу. Водій поштової організації намагався врегулювати конфлікт, попросивши припинити хуліганські дії та залишити приміщення. Однак, 25-річний чоловік почав погрожувати йому фізичною розправою, після чого дістав зі своєї посилки стартовий пістолет для подачі звукового сигналу та спрямував в голову водія. Далі порушник здійснив один постріл зі зброї в повітря та втік", - вказали у поліції.

Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили місцезнаходження чоловіка. Він перебував біля гуртожитку, в якому проживає.

Речові докази вилучені.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає вік 3 до 7 років позбавлення волі. Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, співробітнику УДО повідомили про підозру через стрілянину в кафе.

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