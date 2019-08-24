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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 40926 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118682 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129376 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120577 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125033 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152799 просмотра

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Мужчина устроил стрельбу в почтовом отделении

Мужчина устроил стрельбу в почтовом отделении

Киев  •  УНН

 • 12730 просмотра

КИЕВ. 24 серна. УНН. Мужчина в отделении почтовой организации города Змиев в Харьковской области устроил стрельбу и угрожал оружием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Инцидент произошел 23 августа около 16:00.

На месте полицейские установили, что в тот день 25-летний злоумышленник вместе со своим 26-летним приятелем зашел в помещение почтовой организации по улице Железнодорожной для получения посылки.

"Мужчины зашли на запретную для посетителей зону, на что работники учреждения сделали замечание и попросили покинуть указанную территорию. На замечание персонала гражданин не отреагировал, и начал высказываться нецензурной бранью в их адрес. Водитель почтовой организации пытался урегулировать конфликт, попросив прекратить хулиганские действия и оставить помещение. Однако, 25-летний мужчина начал угрожать ему физической расправой, после чего достал из своей посылки стартовый пистолет для подачи звукового сигнала и направил в голову водителя. Далее нарушитель совершил один выстрел из оружия в воздух и скрылся", - указали в полиции.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции оперативно установили местонахождение мужчины. Он находился возле общежития, в котором проживает.

Вещественные доказательства изъяты.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает возраст 3 до 7 лет лишения свободы. На данный момент правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, сотруднику УГО сообщили о подозрении из-за стрельбы в кафе.

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