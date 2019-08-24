Мужчина устроил стрельбу в почтовом отделении

Инцидент произошел 23 августа около 16:00.

На месте полицейские установили, что в тот день 25-летний злоумышленник вместе со своим 26-летним приятелем зашел в помещение почтовой организации по улице Железнодорожной для получения посылки.

"Мужчины зашли на запретную для посетителей зону, на что работники учреждения сделали замечание и попросили покинуть указанную территорию. На замечание персонала гражданин не отреагировал, и начал высказываться нецензурной бранью в их адрес. Водитель почтовой организации пытался урегулировать конфликт, попросив прекратить хулиганские действия и оставить помещение. Однако, 25-летний мужчина начал угрожать ему физической расправой, после чего достал из своей посылки стартовый пистолет для подачи звукового сигнала и направил в голову водителя. Далее нарушитель совершил один выстрел из оружия в воздух и скрылся", - указали в полиции.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции оперативно установили местонахождение мужчины. Он находился возле общежития, в котором проживает.

Вещественные доказательства изъяты.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает возраст 3 до 7 лет лишения свободы. На данный момент правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, сотруднику УГО сообщили о подозрении из-за стрельбы в кафе.