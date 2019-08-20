Співробітнику УДО повідомили про підозру через стрілянину в кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На Сумщині працівнику Управління Державної охорони, який підозрюється у застосуванні зброї в кафе, внаслідок чого відвідувач закладу отримав поранення, повідомили про підозру. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, з’ясовують обставини стрілянини в місті Охтирка за участю офіцера Управління Державної охорони, під час якої інший чоловік отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, старший офіцер охорони УДО в кафе міста Охтирка Сумської області під час конфлікту вистрілив з пістолету.
Як вказали у ДБР, він здійснив декілька пострілів вгору та один у бік потерпілого, внаслідок чого той отримав вогнепальне поранення надключичної області. Після цього старший офіцер охорони швидко залишив місце конфлікту на автомобілі.
Згодом працівники управління патрульної поліції Сумської області зупинили згаданий автомобіль, а слідчо-оперативна група затримала правоохоронця.
Наразі старшому офіцеру Управління Державної охорони повідомлено про підозру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганські дії, вчиненні із застосуванням вогнепальної зброї)
Планується обрання запобіжного заходу підозрюваного у вигляді тримання під вартою.
У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, подія сталася 18 серпня 2019 року.