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Сотруднику УГО сообщили о подозрении из-за стрельбы в кафе

Сотруднику УГО сообщили о подозрении из-за стрельбы в кафе

Киев  •  УНН

 • 10955 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Сумской области сотруднику Управления Государственной охраны, который подозревается в применении оружие в кафе, в результате чего посетитель заведения получил ранения, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, выясняют обстоятельства стрельбы в городе Ахтырка с участием офицера Управления Государственной охраны, во время которой другой мужчина получил ранения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, старший офицер охраны УГО в кафе города Ахтырка Сумской области во время конфликта выстрелил из пистолета.

По данным ГБР, он совершил несколько выстрелов вверх и один в сторону потерпевшего, в результате чего тот получил огнестрельное ранение надключичной области. После этого старший офицер охраны быстро покинул место конфликта на автомобиле.

Впоследствии сотрудники управления патрульной полиции Сумской области остановили упомянутый автомобиль, а следственно-оперативная группа задержала правоохранителя.

Сейчас старшему офицеру Управления Государственной охраны сообщено о подозрении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного оружия)

Планируется избрание меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, событие произошло 18 августа 2019 года.

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