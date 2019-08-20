Сотруднику УГО сообщили о подозрении из-за стрельбы в кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Сумской области сотруднику Управления Государственной охраны, который подозревается в применении оружие в кафе, в результате чего посетитель заведения получил ранения, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, выясняют обстоятельства стрельбы в городе Ахтырка с участием офицера Управления Государственной охраны, во время которой другой мужчина получил ранения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, старший офицер охраны УГО в кафе города Ахтырка Сумской области во время конфликта выстрелил из пистолета.
По данным ГБР, он совершил несколько выстрелов вверх и один в сторону потерпевшего, в результате чего тот получил огнестрельное ранение надключичной области. После этого старший офицер охраны быстро покинул место конфликта на автомобиле.
Впоследствии сотрудники управления патрульной полиции Сумской области остановили упомянутый автомобиль, а следственно-оперативная группа задержала правоохранителя.
Сейчас старшему офицеру Управления Государственной охраны сообщено о подозрении.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного оружия)
Планируется избрание меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, событие произошло 18 августа 2019 года.