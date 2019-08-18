На Сумщині затримали чоловіка за стрілянину в кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В одному з кафе м.Охтирка Сумської області в ході конфлікту чоловік почав стрілянину. Про це повідомили в пресслужбі поліції Сумської області, передає УНН.
“Подія сталася в ніч з 17 на 18 серпня в одному з кафе м. Охтирка Сумської області. Між відвідувачами закладу стався конфлікт, під час якого один з них дістав пістолет і зробив декілька пострілів. У результаті одна з куль влучила в його оппонента”, — йдеться в повідомленні.
Життю потерпілого наразі нічого не загрожує. Правопорушник втік з місця пригоди на автомобілі. Завдяки вжитим розшуковим заходам поліцейські затримали його.
Слідчі відкрили кримінальне провадження, кваліфікувавши дії порушника за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Як повідомляв УНН, поліція затримала чоловіків, які розстріляли двох людей та викрали автівку у Чернігові.