В Сумской обалсти задержали мужчину за стрельбу в кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В одном из кафе г.Ахтырка Сумской области в ходе конфликта мужчина открыл стрельбу. Об этом сообщили в пресс-служб полиции Сумской области, передает УНН.
“ЧП произошло в ночь с 17 на 18 августа в одном из кафе г. Ахтырка Сумской области. Между посетителями заведения произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате одна из пуль попала в его оппонента”, — говорится в сообщении.
Жизни пострадавшего пока ничего не угрожает. Правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле. Благодаря принятым розыскным мероприятиям полицейские задержали его.
Следователи открыли уголовное производство, квалифицировав действия нарушителя по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Как сообщал УНН, полиция задержала мужчин, которые расстреляли двух человек и похитили автомобиль в Чернигове.