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Поліція затримала чоловіків, які розстріляли двох людей та викрали автівку у Чернігові

Поліція затримала чоловіків, які розстріляли двох людей та викрали автівку у Чернігові

Київ • УНН

 • 10328 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Чернігові поліція розслідує вбивство двох людей та викрадення їхнього авто, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Вчора, 17 серпня увечері, до поліції подзвонили мешканці Чернігова. Вони повідомили, що поблизу міського пішохідного мосту хтось стріляє.

За вказаною адресою прибула поліція. Правоохоронці виявили тіла чоловіка і жінки зі слідами насильницької смерті.

“По „гарячих слідах“ поліцейські затримали двох чоловіків, які їхали на автомобілі, що належить вбитим особам. В ході обшуку у них була виявлена та вилучена зброя. Чоловіків затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає кримінальну відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з можливою конфіскацією майна”, — вказано у повідомленні.

Також відкрито провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею — довічне позбавлення волі.

Призначено ряд експертиз. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, поліціє встановлює обставини стрілянини на кордоні з Румунією.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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