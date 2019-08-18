Поліціє встановлює обставини стрілянини на кордоні з Румунією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Поліція Буковини встановлюють обставини стрільби на прикордонній зоні. Про це повідомили в пресслужбі поліції Чернівецької області, передає УНН.
“Встановлено, що троє чоловіків рухалися на автомобілі Nissan Patrol в напрямку села Шепіт. Прикордонники виконуючи обов’язки з охорони державного кордону по напрямку „618 Прикордонного знаку“, зупиняли транспортний засіб з метою перевірки на протиправну діяльність. На вимогу прикордонників автомобіль не зупинився, а продовжив рухатися далі”, — йдеться в повідомленні.
Під час цього було застосовано зброю для зупинки вказаного транспортного засобу. В результаті чоловіка, який сидів на задньому сидінні автомобіля, було поранено. На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються.
Справу передано до Державного бюро розслідувань.
Раніше УНН повідомляв, що прикордонники із застосуванням зброї зупинили позашляховик, що проривався в бік кордону.