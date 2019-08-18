Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на границе с Румынией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Полиция Буковины устанавливают обстоятельства стрельбы на пограничной зоне. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области, передает УНН.
“Установлено, что трое мужчин двигались на автомобиле Nissan Patrol в направлении села Шепит. Пограничники выполняя обязанности по охране государственной границы по направлению „618 Пограничного знака“, останавливали транспортное средство с целью проверки на противоправную деятельность. По требованию пограничников автомобиль не остановился, а продолжил двигаться дальше”, — говорится в сообщении.
Во время этого было применено оружие для остановки указанного транспортного средства. В результате мужчина, который сидел на заднем сиденье автомобиля, был ранены. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Дело передано в Государственный бюро расследований.
Ранее сообщал УНН, что пограничники с применением оружия остановили внедорожник, прорывался в сторону границы.