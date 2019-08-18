Полиция задержала мужчин, которые расстреляли двух человек и похитили автомобиль в Чернигове
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Чернигове полиция расследует убийство двух человек и похищения их авто, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Вчера, 17 августа вечером, в полицию позвонили жители Чернигова. Они сообщили, что вблизи городского пешеходного моста кто-то стреляет.
По указанному адресу прибыла полиция. Правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.
“По „горячим следам“ полицейские задержали двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам. В ходе обыска у них была обнаружено и изъято оружие. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство за частью 3 статьи 289 Криминального кодекса Украины. Статья предусматривает уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с возможной конфискацией имущества”, — указано в сообщении.
Также открыто производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на границе с Румынией.