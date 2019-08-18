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6 марта, 19:19 • 122277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132762 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123198 просмотра

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Полиция задержала мужчин, которые расстреляли двух человек и похитили автомобиль в Чернигове

Полиция задержала мужчин, которые расстреляли двух человек и похитили автомобиль в Чернигове

Киев  •  УНН

 • 10327 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Чернигове полиция расследует убийство двух человек и похищения их авто, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Вчера, 17 августа вечером, в полицию позвонили жители Чернигова. Они сообщили, что вблизи городского пешеходного моста кто-то стреляет.

По указанному адресу прибыла полиция. Правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

“По „горячим следам“ полицейские задержали двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам. В ходе обыска у них была обнаружено и изъято оружие. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство за частью 3 статьи 289 Криминального кодекса Украины. Статья предусматривает уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с возможной конфискацией имущества”, — указано в сообщении.

Также открыто производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на границе с Румынией.

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