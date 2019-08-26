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В центре Киева неизвестные выстрелили в здание из гранатомета

В центре Киева неизвестные выстрелили в здание из гранатомета

Киев  •  УНН

 • 16272 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Киеве неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, введен оперативный план для задержания злоумышленников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что в 01:30 в полицию поступило сообщение, что возле дома на улице Паньковской прогремел взрыв.

"В ходе осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянных тубус которого обнаружили через дорогу от здания... В результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов", - говорится в сообщении.

На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева и введен в действие специальный оперативный план.

При отработке территории были изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.

Сейчас правоохранители прорабатывают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

"Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об определении подследственности в указанном уголовном производстве", - добавили в ведомстве.

Напомним, человек в отделении почтовой организации города Змиев в Харьковской области устроил стрельбу и угрожал оружием.

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