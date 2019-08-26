Обстрел здания из гранатомета в Киеве квалифицировали как теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Обстрел здания в центре Киева из гранатомета, который произошел в ночь на 26 августа, квалифицирован как террористический акт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об определении подследственности в указанном уголовном производстве", - сообщили в полиции.
Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, что в результате обстрела здания из гранатомета были выбиты 2 окна в кабинете на 4-м этаже и повреждена его внутренняя отделка. А на месте происшествия правоохранители нашли тубус от РПГ-18.
Как сообщалось ранее, в ночь на 26 августа в Киеве неизвестные выстрелили в здание на улице Паньковской из гранатомета. Введен оперативный план для задержания злоумышленников.