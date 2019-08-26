В Борисполе произошел взрыв в многоквартирном доме
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Борисполе Киевской области в двухэтажном многоквартирном доме произошел взрыв, предположительно, бытового газа. В результате пострадал один человек Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"26 августа в 10:31 г. Борисполь ул. М. Калмыкова, 8 в двухэтажном многоквартирном доме произошел взрыв, предварительно бытового газа, в результате чего пострадал один человек. Горение не наблюдается, разрушение строительных конструкций не произошло", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 26 августа в Киеве неизвестные выстрелили в здание на улице Паньковской из гранатомета. Введен оперативный план для задержания злоумышленников.
Событие квалифицировали как теракт.