В результате взрыва газа в жилом доме в Дрогобыче есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В ночь на 28 августа в 2:46 по улице Грушевского, 101, произошел взрыв, по предварительной информации, бытового газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Отмечается, что в результате инцидента полностью обвалилась стена с первого по четвертый этаж одного из подъездов жилого дома.
Спасатели сообщают, что по предварительным данным разрушено 13 жилых квартир.
“К поисково-спасательным работам привлечены всего 72 человека и 21 единица техники. Среди них 40 человек личного состава ГСЧС и 10 единиц техники”, — говорится в сообщении.
Сейчас информация о количестве пострадавших уточняется. В полиции Львовской области сообщили, что шесть человек, пострадавших в результате обрушения госпитализированы, однако спасатели приводят другие данные.
“По состоянию на 06 час. 05 мин. под завалами обнаружен один погибший лицо (всего 1 человек погиб, 7 человек госпитализированы, из них 3 ребенка)”, — говорится в сообщении чрезвычайников.
Добавляется, что подразделениями ГСЧС спасено 5 человек, из них 1 ребенок.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, в Борисполе произошел взрыв в многоквартирном доме.