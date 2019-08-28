Обвалення житлового будинку у Дрогобичі: правоохоронці відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом обвалу житлового будинку у місті Дрогобич, що у Львівській області. Про це повідомили у Національній поліції у Львівській області, інформує УНН.
“Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства). Санкція статті передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Зараз ми встановлюємо, що могло спричинити обвал будівлі”, — розповів т.в.о. начальника поліції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.
“Надзвичайники та нацгвардійці і надалі проводять пошуково-рятувальні роботи, задіяні усі екстрені служби. Сімох осіб доставили у лікарню, медики встановлюють діагнози. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі, близько о 2:50 на вулиці Грушевського, 101 у місті Дрогобич обвалилася частина чотирьохповерхового житлового будинку. Як раніше зазначали надзвичайники — попередня причина обвалу будівлі — вибух газу, внаслідок якого загинула одна людина, щонайменше ще 7 — постраждали.
“Станом на 06 год. 05 хв. під завалами виявлено одну загиблу особу (всього 1 особа загинула, 7 осіб госпіталізовано, з них 3 дитини)”, — раніше повідомили у ДСНС.