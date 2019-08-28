Обвал жилого дома в Дрогобыче: правоохранители открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Полицейские открыли уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыч, во Львовской области. Об этом сообщает Национальная полиция во Львовской области, информирует УНН.
“Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания”, — рассказал и.о. начальника полиции Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.
“Чрезвычайники и нацгвардейцы и в дальнейшем проводят поисково-спасательные работы, задействованы все экстренные службы. Семь человек доставили в больницу, медики устанавливают диагнозы. Информация о количестве пострадавших уточняется”, — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью, около в 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч обвалилась часть четырехэтажного жилого дома. Как ранее отмечали чрезвычайники — предварительная причина обрушения здания — взрыв газа, в результате чего погиб один человек, еще минимум 7 — пострадали.
“По состоянию на 06 час. 05 мин. под завалами обнаружен один погибшую лицо (всего 1 человек погиб, 7 человек госпитализированы, из них 3 ребенка)”, — ранее сообщили в ГСЧС.