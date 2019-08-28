Через вибух у Дрогобичі загинули вже двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Внаслідок вибуху у чотириповерховому житловому будинку у Дрогобичі Львівської області є вже двоє загиблих. Кількість жертв зросла після того, як під завалами будинку, де після вибуху стався обвал під'їзду, знайшли ще одне тіло. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"О 8:20 на місці обвалу під'їзду житлового будинку по вулиці Грушевського, 101, в місті Дрогобич знайдено ще одну загиблу особу. Так, станом на 8:30, загинуло 2 особи та 7 осіб госпіталізовано (з них 4 дитини)", - вказали у відомстві.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Раніше була одна загибла людина, особу якої встановлюють, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.