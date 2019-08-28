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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 40331 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129241 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120444 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124972 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128007 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152773 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150950 просмотра

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Из-за взрыва в Дрогобыче погибли уже два человека

Из-за взрыва в Дрогобыче погибли уже два человека

Киев  •  УНН

 • 12166 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В результате взрыва в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области есть уже двое погибших. Число жертв возросло после того, как под завалами дома, где после взрыва произошло обрушение подъезда, нашли еще одно тело. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по улице Грушевского, 101, в городе Дрогобыч найден еще один погибший человек. Так, по состоянию на 8:30, погибли 2 человека и 7 госпитализированы (из них 4 ребенка)" - указали в ведомстве.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шестерых человек. Ранее был один погибший человек, личность которого устанавливают, семь человек пострадали.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.

Украинские Национальные Новости

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