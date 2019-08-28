Из-за взрыва в Дрогобыче погибли уже два человека

"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по улице Грушевского, 101, в городе Дрогобыч найден еще один погибший человек. Так, по состоянию на 8:30, погибли 2 человека и 7 госпитализированы (из них 4 ребенка)" - указали в ведомстве.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шестерых человек. Ранее был один погибший человек, личность которого устанавливают, семь человек пострадали.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.