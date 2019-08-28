Вибух у будинку в Дрогобичі: з-під завалів витягли шістьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. З-під завалів у чотириповерховому житловому будинку, який обвалився внаслідок вибуху, у Дрогобичі Львівської області врятували шістьох людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Станом на 8 годину виявлено одну загиблу особу, з-під завалів врятовано 6 осіб. Всього до медичних закладів госпіталізовано 7 осіб, з них 4 дитини. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються", - вказали рятувальники.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 399 осіб та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 148 рятувальників, у тому числі три кінологічні розрахунки, та 20 одиниць техніки.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.