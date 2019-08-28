Взрыв в доме в Дрогобыче: из-под завалов спасли шесть человек

"По состоянию на 8:00 обнаружено одного погибшего человека, из-под завалов спасены 6 человек. Всего в медицинские учреждения госпитализированы 7 человек, из них 4 ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются", - указали спасатели.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 399 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 148 спасателей, в том числе три кинологических расчета, и 20 единиц техники.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.