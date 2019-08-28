Над обваленою частиною будинку в Дрогобичі почали укріплювати дах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Над зруйнованою ділянкою житлового будинку у Дрогобичі Львівської області почали укріплювати дах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Станом на 13 годину 30 хвилин проводиться укріплення даху над зруйнованою ділянкою будівлі, обстеження будівельних конструкцій та розбір завалу на безпечних ділянках", - вказали рятувальники.
Як вказано, пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно - позмінно, вони будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих осіб.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, особу першого загиблого встановлюють, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.