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Над обваленою частиною будинку в Дрогобичі почали укріплювати дах

Над обваленою частиною будинку в Дрогобичі почали укріплювати дах

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Над зруйнованою ділянкою житлового будинку у Дрогобичі Львівської області почали укріплювати дах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Станом на 13 годину 30 хвилин проводиться укріплення даху над зруйнованою ділянкою будівлі, обстеження будівельних конструкцій та розбір завалу на безпечних ділянках", - вказали рятувальники.

Як вказано, пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно - позмінно, вони будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих осіб.

За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.

З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, особу першого загиблого встановлюють, семеро людей постраждали.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.

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