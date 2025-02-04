Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО
Киев • УНН
В небе над Киевом зафиксирована активность вражеских беспилотников, работает противовоздушная оборона. Один из БпЛА обнаружен в Васильковском районе, он постоянно меняет курс.
В небе над Киевом зафиксированы вражеские беспилотники, работает ПВО. Об этом сообщает Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
Детали
В столице наблюдается активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны уже задействованы для их нейтрализации.
Жителей призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах. Если ваше укрытие закрыто
Напомним
Ранее Воздушные Силы информировали, что вражеский БпЛА обнаружен в Васильковском районе Киевской области и постоянно меняет курс.
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия04.02.25, 01:14 • 11677 просмотров