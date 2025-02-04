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Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 54822 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
3 февраля, 15:14 • 109824 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

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3 февраля, 14:18 • 102260 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
3 февраля, 13:10 • 103383 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

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Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
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США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
3 февраля, 02:57 • 111475 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

Киев  •  УНН

 • 2880 просмотра

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В небе над Киевом зафиксирована активность вражеских беспилотников, работает противовоздушная оборона. Один из БпЛА обнаружен в Васильковском районе, он постоянно меняет курс.

В небе над Киевом зафиксированы вражеские беспилотники, работает ПВО. Об этом сообщает Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

В столице наблюдается активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны уже задействованы для их нейтрализации. 

Жителей призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах. Если ваше укрытие закрыто

- заявил  Тимур Ткаченко.

Напомним

Ранее Воздушные Силы информировали, что вражеский БпЛА обнаружен в Васильковском районе Киевской области и постоянно меняет курс.

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия04.02.25, 01:14 • 11677 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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