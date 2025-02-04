Над Києвом помічено ворожі дрони: працює ППО
Київ • УНН
У небі над Києвом зафіксовано активність ворожих безпілотників, працює протиповітряна оборона. Один з БпЛА виявлено у Васильківському районі, він постійно змінює курс.
У небі над Києвом зафіксовано ворожі безпілотники, працює ППО. Про це повідомляє Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.
Деталі
У столиці спостерігається активність ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони вже задіяні для їхньої нейтралізації.
Мешканців закликають залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях. Якщо ваше укриття зачинене
Нагадаємо
Раніше Повітряні Сили інформували, що ворожий БпЛА виявлений у Васильківському районі Київської області та постійно змінює курс.
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