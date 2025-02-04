У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять прямувати до укриттів
Київ • УНН
В столиці України оголошено повітряну тривогу, про що повідомила КМДА. Повітряні Сили попередили про загрози в області, всіх громадян закликають терміново прослідувати в укриття.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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Повітряні Сили інформували щодо загроз в області.
Ворог атакує: які області України зараз під загрозою04.02.25, 00:48 • 105006 переглядiв