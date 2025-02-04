У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять прямувати до укриттів

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В столиці України оголошено повітряну тривогу, про що повідомила КМДА. Повітряні Сили попередили про загрози в області, всіх громадян закликають терміново прослідувати в укриття.

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.  

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

- йдеться в повідомленні.

Додамо

Повітряні Сили інформували щодо загроз в області.

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