Ворог атакує: які області України зараз під загрозою

Зафіксовано рух ударних дронів у кількох регіонах України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Сили протиповітряної оборони виявили просування ударних БпЛА у повітряному просторі над Київщиною, Чернігівщиною, Полтавщиною, Сумщиною та Черкащиною.

Зокрема, ворожі дрони рухаються в західному напрямку над східними районами Київської та Чернігівської областей. Також помічено безпілотники, що просуваються південно-західним курсом уздовж межі Чернігівщини та Полтавщини, а на півночі Полтавської області один із апаратів прямує на південь.

Крім того, ворожі літальні апарати зафіксовані в північній частині Сумщини, де вони рухаються в західному напрямку, а також у північних районах Черкащини, де дрони слідують на південний захід.

Сили ППО перебувають у повній бойовій готовності. Жителям регіонів рекомендується залишатися в укриттях і не нехтувати сигналами тривоги.

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