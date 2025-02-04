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Ворог атакує: які області України зараз під загрозою

Київ • УНН

 • 105006 перегляди

ППО фіксує рух ворожих ударних дронів над п'ятьма областями України - Київською, Чернігівською, Полтавською, Сумською та Черкаською. Безпілотники рухаються у західному та південно-західному напрямках.

Зафіксовано рух ударних дронів у кількох регіонах України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Сили протиповітряної оборони виявили просування ударних БпЛА у повітряному просторі над Київщиною, Чернігівщиною, Полтавщиною, Сумщиною та Черкащиною. 

Зокрема, ворожі дрони рухаються в західному напрямку над східними районами Київської та Чернігівської областей. Також помічено безпілотники, що просуваються південно-західним курсом уздовж межі Чернігівщини та Полтавщини, а на півночі Полтавської області один із апаратів прямує на південь. 

Крім того, ворожі літальні апарати зафіксовані в північній частині Сумщини, де вони рухаються в західному напрямку, а також у північних районах Черкащини, де дрони слідують на південний захід. 

Сили ППО перебувають у повній бойовій готовності. Жителям регіонів рекомендується залишатися в укриттях і не нехтувати сигналами тривоги. 

Ворожа атака БпЛА на Київщину: двоє загиблих24.01.25, 05:40 • 110174 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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