Враг атакует: какие области Украины сейчас под угрозой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО фиксирует движение вражеских ударных дронов над пятью областями Украины - Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Черкасской. Беспилотники движутся в западном и юго-западном направлениях.

Зафиксировано движение ударных дронов в нескольких регионах Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Силы противовоздушной обороны обнаружили продвижение ударных БпЛА в воздушном пространстве над Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Черкасской областями. 

В частности, вражеские дроны движутся в западном направлении над восточными районами Киевской и Черниговской областей. Также замечены беспилотники, продвигающиеся юго-западным курсом вдоль границы Черниговщины и Полтавщины, а на севере Полтавской области один из аппаратов направляется на юг. 

Кроме того, вражеские летательные аппараты зафиксированы в северной части Сумщины, где они движутся в западном направлении, а также в северных районах Черкасской области, где дроны следуют на юго-запад. 

Силы ПВО находятся в полной боевой готовности. Жителям регионов рекомендуется оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналами тревоги. 

Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших24.01.25, 05:40 • 109859 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойнаКиевская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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