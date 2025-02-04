Враг атакует: какие области Украины сейчас под угрозой

Зафиксировано движение ударных дронов в нескольких регионах Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Силы противовоздушной обороны обнаружили продвижение ударных БпЛА в воздушном пространстве над Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Черкасской областями.

В частности, вражеские дроны движутся в западном направлении над восточными районами Киевской и Черниговской областей. Также замечены беспилотники, продвигающиеся юго-западным курсом вдоль границы Черниговщины и Полтавщины, а на севере Полтавской области один из аппаратов направляется на юг.

Кроме того, вражеские летательные аппараты зафиксированы в северной части Сумщины, где они движутся в западном направлении, а также в северных районах Черкасской области, где дроны следуют на юго-запад.

Силы ПВО находятся в полной боевой готовности. Жителям регионов рекомендуется оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналами тревоги.

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