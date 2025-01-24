Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших
Киев • УНН
В результате атаки российских БпЛА в Киевской области погибли два человека. Повреждены 10-этажный и частный дома, двое пострадавших получили медицинскую помощь.
В результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину в ночь на 24 января погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН.
Погибший обнаружен на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. Сейчас возгорание ликвидировано
По словам Николая Калашника, второй погибший - 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом.
Отмечается, что на месте, где повреждена многоэтажка, два человека обратились к медикам после пожара. Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет - острую реакцию на стресс.
Пожар ликвидирован. Сейчас вблизи с поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей. На месте также организована палатка с водой и горячими напитками
Он добавил, что уточняются списки пострадавших от атаки, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним
В результате атаки российских дронов на Киевщине поврежден 10-этажный дом и частный двухэтажный дом. Зафиксировано разрушение фасада и пожар, жители эвакуированы.