Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших

В результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину в ночь на 24 января погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН.

Погибший обнаружен на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. Сейчас возгорание ликвидировано

По словам Николая Калашника, второй погибший - 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом.

Отмечается, что на месте, где повреждена многоэтажка, два человека обратились к медикам после пожара. Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет - острую реакцию на стресс.

Пожар ликвидирован. Сейчас вблизи с поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей. На месте также организована палатка с водой и горячими напитками