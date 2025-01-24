Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки, виникли пожежі

Через атаку російських ударних дронів на Київщині пошкоджені багатоповерхівка і приватний будинок, сталися пожежі. Про це повідомляє виконуючий обов’язки голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає УНН.

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Зазначається, що збитий "шахед" спричинив пожежу та руйнування фасаду на поверхах з шостого по дев'ятий.

Унаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах - написав Микола Калашник о 03:54.

За словами чиновника, всі оперативні служби на місці. Проведено евакуацію мешканців будинку.

В іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 м2 - додав Микола Калашник.

Інформація щодо потерпілих перевіряється, станом на 4:00 у Київській області триває повітряна тривога через рух безпілотників.

На Київщині збивають російські безпілотники