Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки, виникли пожежі
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських дронів на Київщині пошкоджено 10-поверховий будинок та приватний двоповерховий будинок. Зафіксовано руйнування фасаду та пожежі, мешканців евакуйовано.
Через атаку російських ударних дронів на Київщині пошкоджені багатоповерхівка і приватний будинок, сталися пожежі. Про це повідомляє виконуючий обов’язки голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає УНН.
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Зазначається, що збитий "шахед" спричинив пожежу та руйнування фасаду на поверхах з шостого по дев'ятий.
Унаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах
За словами чиновника, всі оперативні служби на місці. Проведено евакуацію мешканців будинку.
В іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 м2
Інформація щодо потерпілих перевіряється, станом на 4:00 у Київській області триває повітряна тривога через рух безпілотників.
На Київщині збивають російські безпілотники24.01.25, 02:25 • 48813 переглядiв