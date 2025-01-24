В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары
Киев • УНН
В результате атаки российских дронов в Киевской области поврежден 10-этажный дом и частный двухэтажный дом. Зафиксировано разрушение фасада и пожар, жители эвакуированы.
Из-за атаки российских ударных дронов на Киевщине повреждены многоэтажка и частный дом, произошли пожары. Об этом сообщает исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сбитый "шахед" вызвал пожар и разрушение фасада на этажах с шестого по девятый.
В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6-9 этажах
По словам чиновника, все оперативные службы на месте. Проведена эвакуация жильцов дома.
В другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120 м2
Информация о пострадавших проверяется, по состоянию на 4:00 в Киевской области продолжается воздушная тревога из-за движения беспилотников.
На Киевщине сбивают российские беспилотники24.01.25, 02:25 • 9580 просмотров