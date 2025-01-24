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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

Киев  •  УНН

 • 1221 просмотра

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В результате атаки российских дронов в Киевской области поврежден 10-этажный дом и частный двухэтажный дом. Зафиксировано разрушение фасада и пожар, жители эвакуированы.

Из-за атаки российских ударных дронов на Киевщине повреждены многоэтажка и частный дом, произошли пожары. Об этом сообщает исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сбитый "шахед" вызвал пожар и разрушение фасада на этажах с шестого по девятый. 

В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6-9 этажах  

- написал Николай Калашник в 03:54.

По словам чиновника, все оперативные службы на месте. Проведена эвакуация жильцов дома.

В другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120 м2

- добавил Николай Калашник.

Информация о пострадавших проверяется, по состоянию на 4:00 в Киевской области продолжается воздушная тревога из-за движения беспилотников.

На Киевщине сбивают российские беспилотники24.01.25, 02:25 • 9580 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиевКиевская область
kievКиев

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