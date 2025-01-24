На Киевщине сбивают российские беспилотники
Киев • УНН
В Киевской области противовоздушная оборона работает по вражеским беспилотникам. Местных жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
На Киевщине слышны взрывы, по вражеским "Шахедам" работает противовоздушная оборона. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.
Детали
О боевой работе защитников неба Киевской области в администрации рассказали около трех часов ночи.
В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям
Местных жителей призвали находиться в укрытиях до отбоя, а также напомнили о важности соблюдать правила информ-тишины.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в заявлении администрации.
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