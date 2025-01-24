На Київщині збивають російські безпілотники

На Київщині чути вибухи, по ворожих "Шахедах" працює протиповітряна оборона. Про це інформує УНН з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

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Про бойову роботу захисників неба Київської області в адміністрації розповіли близько третьої години ночі.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях - йдеться у дописї Київської ОВА.

Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях до відбою, а також нагадали про важливість дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в заяві адміністрації.

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