На Київщині збивають російські безпілотники
Київ • УНН
У Київській області протиповітряна оборона працює по ворожих безпілотниках. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
На Київщині чути вибухи, по ворожих "Шахедах" працює протиповітряна оборона. Про це інформує УНН з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.
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Про бойову роботу захисників неба Київської області в адміністрації розповіли близько третьої години ночі.
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Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях до відбою, а також нагадали про важливість дотримуватися правил щодо інформ-тиші.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в заяві адміністрації.
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