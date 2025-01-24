Ворожа атака БпЛА на Київщину: двоє загиблих
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських БпЛА на Київщину загинули двоє людей. Пошкоджено 10-поверховий та приватний будинки, двоє постраждалих отримали медичну допомогу.
Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину в ніч на 24 січня загинули дві особи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконуючий обов’язки голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає УНН.
Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано
За словами Миколи Калашника, другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок.
Зазначається, що на місці, де пошкоджена багатоповерхівка, дві людини звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років – гостру реакцію на стрес.
Пожежу ліквідовано. Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями
Він додав, що уточнюються списки потерпілих від атаки, їм надається вся необхідна медична допомога.
Нагадаємо
Внаслідок атаки російських дронів на Київщині пошкоджено 10-поверховий будинок та приватний двоповерховий будинок. Зафіксовано руйнування фасаду та пожежі, мешканців евакуйовано.