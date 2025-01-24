Ворожа атака БпЛА на Київщину: двоє загиблих

Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину в ніч на 24 січня загинули дві особи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконуючий обов’язки голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає УНН.

Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано - йдеться у дописі чиновника.

За словами Миколи Калашника, другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок.

Зазначається, що на місці, де пошкоджена багатоповерхівка, дві людини звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років – гостру реакцію на стрес.

Пожежу ліквідовано. Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями - написав Микола Калашник.

Він додав, що уточнюються списки потерпілих від атаки, їм надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо

Внаслідок атаки російських дронів на Київщині пошкоджено 10-поверховий будинок та приватний двоповерховий будинок. Зафіксовано руйнування фасаду та пожежі, мешканців евакуйовано.