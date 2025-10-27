Начальник охраны ведущего университета Днепра корректировал вражеские удары
Киев • УНН
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще двух российских агентов, корректировавших вражеский огонь по юго-восточным прифронтовым регионам Украины, один из них – руководитель охраны ведущего университета г. Днепр. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Фигуранты имели одного общего куратора от ФСБ, но действовали в разных регионах: Запорожской и Днепропетровской областях. Их главной задачей был поиск боевых позиций ПВО и объектов временной дислокации украинских войск
Среди задержанных – завербованный ФСБ руководитель охраны одного из ведущих университетов Днепра.
По материалам дела, мужчину завербовали оккупанты через его родственника, проживающего в РФ и работающего на российскую спецслужбу.
Для выполнения агентурных задач днепрянин "подключил" своего знакомого – главу участка водоснабжения в городе Гуляйполе на Запорожье, расположенного вблизи линии боестолкновения.
Чтобы собрать координаты, фигуранты во время воздушных тревог объезжали местность на собственных авто и фиксировали работу украинской ПВО.
Также они завуалированно выпытывали у знакомых информацию о пунктах базирования Сил обороны, а затем проверяли полученные геолокации.
Сотрудники СБУ задержали обоих агентов и изъяли у них доказательства работы на вражескую спецслужбу.
Сейчас следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
