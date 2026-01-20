НАБУ вернуло 680 млн в бюджет, получив на собственное содержание 2,6 млрд, – эксперт.

НАБУ с января получит 2,6 млрд грн финансирования в год, тогда как за прошлый год оно вернуло в бюджет всего 680 млн грн. Без Бюро украинский бюджет имел бы дополнительно почти 2 млрд грн ежегодно. Об этом написал политический эксперт Олег Постернак.

"Одна из самых медийно раскрученных структур решила резко повысить затраты на себя. Сумма впечатляет – 2 миллиарда 540 миллионов гривен уже с января этого года. Деньги пойдут в основном на зарплаты и премии сотрудникам. Вся структура НАБУ разоблачила, наловила, упаковала коррупционеров всего на 680 млн, проедая в год 2,6 миллиарда", – отметил он.

По словам эксперта, без НАБУ Украина была бы в плюсе почти на 2 млрд грн ежегодно.

"Для понимания за 10 лет своего существования НАБУ проело более 10,6 млрд грн налогов украинцев. Одно должностное лицо этого органа в прошлом году зарабатывало около 140 тыс. грн в месяц, что в 7 раз больше, чем украинец со средней зарплатой. С января этого года НАБУшники будут получать еще больше", – сообщил он.

На первый взгляд, подчеркнул Постернак, НАБУшники были на слуху: пресс-конференции делали, на брифинги выходили.

"Однако главный показатель эффективности в таких структурах – это не количество фото в фейсбуке, а сумма возвращенных в бюджет денег. И эта сумма по сравнению с затратами реально смешная", – проинформировал он.

При этом эксперт напомнил о "заслугах" НАБУ за 10 лет существования: вопреки закону, не было ни одного отчета Бюро в Верховной Раде; работников НАБУ ловили на коррупции, сбыте наркотиков, выводе средств за границу, махинациях с недвижимостью; громкие задержания и разоблачения не оканчиваются посадками; материалы дел сливаются фигурантам; часть дел – сфабрикованы и ведутся годами, чтобы "доить клиентов", а затем подозреваемые идут в Европейский суд по правам человека и отсуживают у Украины миллионы; детективов Бюро увольняют за интимные отношения со свидетелями; первый глава НАБУ официально признан коррупционером.

Учитывая это, он предложил изменить подход к вознаграждениям в НАБУ.

"Если KPI у детективов измеряется лайками в фейсбуке, а не возвращенными государству средствами, то предлагается и зарплаты набушникам выплачивать лайками. Налайкаем. Не жалко", – резюмировал Постернак.

Как сообщалось ранее, такая же тенденция наблюдалась в 2024 году, когда НАБУ получила из бюджета 1,9 млрд грн, в то время как его деятельность привела к возвращению от коррупционеров 823 млн грн.