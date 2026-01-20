НАБУ вернуло 680 млн в бюджет, получив на собственное содержание 2,6 млрд, – эксперт.

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:28 • 162 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 5400 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 15536 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 16832 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 19315 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 19256 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 16847 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 35924 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 66752 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 51838 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации20 января, 03:37 • 20848 просмотра
ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направленииVideo20 января, 04:30 • 15646 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза20 января, 05:10 • 35028 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго20 января, 06:23 • 36798 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 28025 просмотра
публикации
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 162 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 12418 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 28146 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 65206 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 71671 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Гренландия
Днепр
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 32010 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 47459 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 40296 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 44778 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 56666 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
НАСАМС

НАБУ вернуло 680 млн в бюджет, получив на собственное содержание 2,6 млрд - эксперт

Киев • УНН

 • 10 просмотра

НАБУ вернуло 680 млн в бюджет, получив на собственное содержание 2,6 млрд, – эксперт.

НАБУ вернуло 680 млн в бюджет, получив на собственное содержание 2,6 млрд - эксперт

НАБУ с января получит 2,6 млрд грн финансирования в год, тогда как за прошлый год оно вернуло в бюджет всего 680 млн грн. Без Бюро украинский бюджет имел бы дополнительно почти 2 млрд грн ежегодно. Об этом написал политический эксперт Олег Постернак.

"Одна из самых медийно раскрученных структур решила резко повысить затраты на себя. Сумма впечатляет – 2 миллиарда 540 миллионов гривен уже с января этого года. Деньги пойдут в основном на зарплаты и премии сотрудникам. Вся структура НАБУ разоблачила, наловила, упаковала коррупционеров всего на 680 млн, проедая в год 2,6 миллиарда", – отметил он. 

По словам эксперта, без НАБУ Украина была бы в плюсе почти на 2 млрд грн ежегодно.

"Для понимания за 10 лет своего существования НАБУ проело более 10,6 млрд грн налогов украинцев. Одно должностное лицо этого органа в прошлом году зарабатывало около 140 тыс. грн в месяц, что в 7 раз больше, чем украинец со средней зарплатой. С января этого года НАБУшники будут получать еще больше", – сообщил он.

На первый взгляд, подчеркнул Постернак, НАБУшники были на слуху: пресс-конференции делали, на брифинги выходили.

"Однако главный показатель эффективности в таких структурах – это не количество фото в фейсбуке, а сумма возвращенных в бюджет денег. И эта сумма по сравнению с затратами реально смешная", – проинформировал он.

При этом эксперт напомнил о "заслугах" НАБУ за 10 лет существования: вопреки закону, не было ни одного отчета Бюро в Верховной Раде; работников НАБУ ловили на коррупции, сбыте наркотиков, выводе средств за границу, махинациях с недвижимостью; громкие задержания и разоблачения не оканчиваются посадками; материалы дел сливаются фигурантам; часть дел – сфабрикованы и ведутся годами, чтобы "доить клиентов", а затем подозреваемые идут в Европейский суд по правам человека и отсуживают у Украины миллионы; детективов Бюро увольняют за интимные отношения со свидетелями; первый глава НАБУ официально признан коррупционером.

Учитывая это, он предложил изменить подход к вознаграждениям в НАБУ.

"Если KPI у детективов измеряется лайками в фейсбуке, а не возвращенными государству средствами, то предлагается и зарплаты набушникам выплачивать лайками. Налайкаем. Не жалко", – резюмировал Постернак.

Как сообщалось ранее, такая же тенденция наблюдалась в 2024 году, когда НАБУ получила из бюджета 1,9 млрд грн, в то время как его деятельность привела к возвращению от коррупционеров 823 млн грн.

Лилия Подоляк

Политика
Недвижимость
Государственный бюджет
Социальная сеть
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Украина