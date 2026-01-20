$43.180.08
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 5550 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 15654 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 16949 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 19420 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 19314 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 16876 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 35959 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 66784 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 51850 перегляди
"Шахеди" як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Публікації
Ексклюзиви
НАБУ повернуло 680 млн до бюджету, отримавши на власне утримання 2,6 млрд - експерт

Київ • УНН

 • 40 перегляди

НАБУ повернуло 680 млн до бюджету, отримавши на власне утримання 2,6 млрд - експерт

НАБУ з січня отримає 2,6 млрд грн фінансування на рік, тоді як за минулий рік воно повернуло до бюджету лише 680 млн грн. Без Бюро український бюджет мав би додатково майже 2 млрд грн щорічно. Про це написав політичний експерт Олег Постернак. 

"Одна з найбільш медійно розкручених структур вирішила різко підвищити витрати на себе. Сума вражає – 2 мільярди 540 мільйонів гривень вже з січня цього року. Гроші підуть в основному на зарплати та премії співробітникам. Вся структура НАБУ викрила, наловила, запакувала корупціонерів всього на всього на 680 млн, проїдаючи в рік 2,6 мільярди", – зазначив він.

За словами експерта, без НАБУ Україна була б в плюсі майже на 2 млрд грн щорічно.

"Для розуміння, за 10 років свого існування НАБУ проїло понад 10,6 млрд грн податків українців. Один посадовець цього органу в минулому році заробляв близько 140 тис. грн в місяць, що у 7 разів більше, ніж українець із середньою зарплатою. З січня цього року НАБУшники отримуватимуть ще більше", – повідомив він.

На перший погляд, наголосив Постернак, НАБУшники були на слуху: пресконференції робили, на брифінги виходили.

"Проте головний показник ефективності в таких структурах – це не кількість фото у фейсбуці, а сума повернутих до бюджету грошей. І ця сума у порівнянні з витратами реально смішна", – поінформував він.

При цьому експерт нагадав про "заслуги" НАБУ за 10 років існування: всупереч закону, не було жодного звіту Бюро у Верховній Раді; працівників НАБУ ловили на корупції, збуті наркотиків, виведенні коштів за кордон, махінаціях з нерухомістю; гучні затримання та викриття не закінчуються посадками; матеріали справ зливаються фігурантам; частина справ – сфабриковані та ведуться роками, щоб "доїти клієнтів", а потім підозрювані йдуть до Європейського суду з прав людини і відсуджують в України мільйони; детективів Бюро звільняють за інтимні стосунки зі свідками; першого очільника НАБУ офіційно визнано корупціонером.

З огляду на це, він запропонував змінити підхід до винагород у НАБУ.

"Якщо KPI у детективів вимірюється лайками у фейсбуці, а не повернутими державі коштами, то пропонується і зарплати набушникам виплачувати лайками. Налайкаємо. Не шкода", – підсумував Постернак.

Як повідомлялося раніше, така ж тенденція спостерігалася у 2024 році, коли НАБУ отримала з бюджету 1,9 млрд грн, тоді як його діяльність призвела до повернення від корупціонерів 823 млн грн.

Лілія Подоляк

Політика
Нерухомість
Державний бюджет
Соціальна мережа
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Україна